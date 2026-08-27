Perin sogna il ritorno in A: "Palermo opportunità troppo importante. Ho parlato con Dybala..."

Mattia Perin ha salutato ufficialmente la Juventus per trasferirsi al Palermo . Il portiere trentaquattrenne è stato accolto da un entusiasmo travolgente con oltre mille persone e ora punta a mettersi subito a disposizione di Filippo Inzaghi con un unico vero obiettivo: riportare la società rosanero in Serie A. L'ormai ex bianconero - che ha riservato un messaggio strappalacrime al mondo Juve - si è presentato in conferenza stampa, raccontando la voglia di iniziare questa nuova e suggestiva avventura sportiva e umana.

Perin si presenta: le prime parole da calciatore del Palermo

Il Palermo visto sempre con fascino: Mattia Perin non si è tuffato nel buio, ma ha preso una scelta ponderata e dettata da entusiasmo. "Da quando c'è il City Group che crede tanto in questa piazza ho iniziato a guardarla con occhi diversi. Il calcio mi piace e ho sempre seguito la Serie B. C'è un momento nella vita di tutti noi in cui bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e mettersi in gioco. Era un'opportunità troppo importante. Quando il mio agente mi ha chiamato, ho detto sì subito. Il motivo è che il progetto è importante e la piazza ha calore ed entusiasmo. Queste componenti hanno fatto sì che fosse la mia prima scelta".

Il classe 1992 ha parlato delle grandi ambizioni date anche dall'entusiasmo travolgente dei tifosi rossoblù: "Sarà un'esperienza segnante, bisogna capire perché. Io questo cambiamento l'ho voluto e lo accolgo con entusiasmo. È la mia prima volta al Sud e so che mi cambierà, ma ne sono felice. Quando ti metti quotidianamente in gioco, svegliandoti ogni mattina con un obiettivo, questo ti trasforma. Mi auguro che questa avventura mi regali tante gioie. Le sofferenze ci saranno ma una volta superati quei momenti sarò una persona migliore".