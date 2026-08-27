Perin sogna il ritorno in A: "Palermo opportunità troppo importante. Ho parlato con Dybala..."

Mattia Perin ha salutato ufficialmente la Juventus per trasferirsi al Palermo. Il portiere trentaquattrenne è stato accolto da un entusiasmo travolgente con oltre mille persone e ora punta a mettersi subito a disposizione di Filippo Inzaghi con un unico vero obiettivo: riportare la società rosanero in Serie A. L'ormai ex bianconero - che ha riservato un messaggio strappalacrime al mondo Juve - si è presentato in conferenza stampa, raccontando la voglia di iniziare questa nuova e suggestiva avventura sportiva e umana.
Perin si presenta: le prime parole da calciatore del Palermo
Il Palermo visto sempre con fascino: Mattia Perin non si è tuffato nel buio, ma ha preso una scelta ponderata e dettata da entusiasmo. "Da quando c'è il City Group che crede tanto in questa piazza ho iniziato a guardarla con occhi diversi. Il calcio mi piace e ho sempre seguito la Serie B. C'è un momento nella vita di tutti noi in cui bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e mettersi in gioco. Era un'opportunità troppo importante. Quando il mio agente mi ha chiamato, ho detto sì subito. Il motivo è che il progetto è importante e la piazza ha calore ed entusiasmo. Queste componenti hanno fatto sì che fosse la mia prima scelta".
Il classe 1992 ha parlato delle grandi ambizioni date anche dall'entusiasmo travolgente dei tifosi rossoblù: "Sarà un'esperienza segnante, bisogna capire perché. Io questo cambiamento l'ho voluto e lo accolgo con entusiasmo. È la mia prima volta al Sud e so che mi cambierà, ma ne sono felice. Quando ti metti quotidianamente in gioco, svegliandoti ogni mattina con un obiettivo, questo ti trasforma. Mi auguro che questa avventura mi regali tante gioie. Le sofferenze ci saranno ma una volta superati quei momenti sarò una persona migliore".
L'infortunio di Joronen e il Palermo
Mattia Perin raccoglierà l'eredità di Jesse Joronen. Proprio l'infortunio del portiere finlandese ha spinto il Palermo ad accelerare per chiudere il colpo dalla Juventus: "Non l'ho ancora sentito, ma gli auguro un gran in bocca al lupo. Ho subito lo stesso intervento e magari ci confronteremo sul percorso di ripresa. È un giocatore forte e importante nello spogliatoio, anch'io voglio esserlo. Mi auguro possa tornare il prima possibile".
L'ex bianconero ha parlato delle prime sfide giocate dai siciliani: "Ho visto la partita di Coppa col Lecce e quella con la Juve Stabia. Lo strumento più importante è soffrire e sacrificarsi tutti insieme. L'ho visto soprattutto all'esordio in campionato. È una qualità che ho visto e che mi ha colpito. Credo che sia la principale qualità da avere per portare avanti il sogno".
Gli obiettivi e le parole di Dybala
"C'è un sogno che bisogna coltivare insieme, è fondamentale avere l'atteggiamento e il carattere giusto. Non bastano i sogni per andare in Serie A. Tutti ci aspetteranno col coltello tra i denti e dovremo essere come atteggiamento quantomeno alla pari. Le qualità sono importanti, ma sul campo dobbiamo portare carattere per vincere ogni contrasto e riuscire a soffrire. Ci sono tantissimi giocatori che giocano in Serie B ma sono da Serie A. Ogni partita sarà una battaglia per i 3 punti. La differenza tra le due categoria è nella continuità delle prestazioni dei giocatori, noi dovremo essere continui", così ha continuato poi Perin.
Infine, il classe 1992 ha ammesso di aver chiamato l'ex compagno Paulo Dybala prima di iniziare la sua avventura in Serie B dopo dodici anni vissuti tra Genoa, Juventus e Nazionale Italiana: "È andata oltre le aspettative. Dobbiamo coltivare questo entusiasmo con le prestazioni sul campo, mi auguro di regalare ai tifosi gioia e felicità. La professionalità non mancherà mai da parte mia, sono totalmente focalizzato sul Palermo. Mi sto ambientando, i compagni mi hanno accolto in maniera stratosferica. Ho sentito anche Dybala mi ha chiesto di salutargli Pasquale. Non vedo l'ora di iniziare".
Mattia Perin ha salutato ufficialmente la Juventus per trasferirsi al Palermo. Il portiere trentaquattrenne è stato accolto da un entusiasmo travolgente con oltre mille persone e ora punta a mettersi subito a disposizione di Filippo Inzaghi con un unico vero obiettivo: riportare la società rosanero in Serie A. L'ormai ex bianconero - che ha riservato un messaggio strappalacrime al mondo Juve - si è presentato in conferenza stampa, raccontando la voglia di iniziare questa nuova e suggestiva avventura sportiva e umana.
Perin si presenta: le prime parole da calciatore del Palermo
Il Palermo visto sempre con fascino: Mattia Perin non si è tuffato nel buio, ma ha preso una scelta ponderata e dettata da entusiasmo. "Da quando c'è il City Group che crede tanto in questa piazza ho iniziato a guardarla con occhi diversi. Il calcio mi piace e ho sempre seguito la Serie B. C'è un momento nella vita di tutti noi in cui bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e mettersi in gioco. Era un'opportunità troppo importante. Quando il mio agente mi ha chiamato, ho detto sì subito. Il motivo è che il progetto è importante e la piazza ha calore ed entusiasmo. Queste componenti hanno fatto sì che fosse la mia prima scelta".
Il classe 1992 ha parlato delle grandi ambizioni date anche dall'entusiasmo travolgente dei tifosi rossoblù: "Sarà un'esperienza segnante, bisogna capire perché. Io questo cambiamento l'ho voluto e lo accolgo con entusiasmo. È la mia prima volta al Sud e so che mi cambierà, ma ne sono felice. Quando ti metti quotidianamente in gioco, svegliandoti ogni mattina con un obiettivo, questo ti trasforma. Mi auguro che questa avventura mi regali tante gioie. Le sofferenze ci saranno ma una volta superati quei momenti sarò una persona migliore".