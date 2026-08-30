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Perin, la miglior risposta a quelli che vanno dove li porta l'Iban

L'ondata di gratitudine dei tifosi Juve per ciò che il giocatore ha dato alla Juve, direttamente proporzionale all'immediato favore della gente rosanera, la dice lunga dell'uomo e del professionista
Xavier Jacobelli
1 min
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Perin, la miglior risposta a quelli che vanno dove li porta l'Iban© Agenzia Aldo Liverani Sas
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No, non è vero. Non è vero che nel calcio Anno Domini 2026 pullulino soltanto calciatori mercenari. Quelli pronti ad andare dove li porta l'Iban, a costo di esibire certificati medici adducenti stati di stress veri o presunti, a disertare gli allenamenti o a presentarsi volutamente in ritardo, a rendersi latitanti, eccetera eccetera, incuranti di contratti plurimilionari e pluriennali con il club che intendono piantare in asso. La migliore risposta a questa deriva comportame

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