Perin, la miglior risposta a quelli che vanno dove li porta l'Iban

No, non è vero. Non è vero che nel calcio Anno Domini 2026 pullulino soltanto calciatori mercenari. Quelli pronti ad andare dove li porta l'Iban, a costo di esibire certificati medici adducenti stati di stress veri o presunti, a disertare gli allenamenti o a presentarsi volutamente in ritardo, a rendersi latitanti, eccetera eccetera, incuranti di contratti plurimilionari e pluriennali con il club che intendono piantare in asso. La migliore risposta a questa deriva comportame