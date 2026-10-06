La forza del Palermo in 27 giorni cruciali

Ripartire forte per mettere subito in chiaro che quel primato solitario non è frutto del caso, ma il vero fatturato di una squadra che è stata costruita per vincere. Saranno ventisette giorni tosti per il Palermo che dalla partita di Empoli dopo la sosta affronterà un sentiero stretto e anche disseminato di trappole. Quattro match in trasferta (quello del Castellani, poi Mantova, Pisa e Ascoli) e due in casa (Carrarese e Vicenza), contro avversarie che - per un motivo o per un altro - hanno già messo un circoletto rosso sull’incrocio con i rosanero. Inzaghi è abituato alle pressioni, la maggior parte dei suoi ragazzi pure, perché la B l'hanno frequentata e anche vinta. Da sabato, però, inizierà un tour de force in cui bisognerà ribadire la propria autorità. E per farlo, Superpippo continuerà a puntare sulla formula fantasia che l'ha portato in vetta al campionato, ovvero il modulo con i tre trequartisti alle spalle dell'unica punta. I motivi per non cambiare strada ci sono tutti, a cominciare dai due esterni offensivi Vavassori e Johnsen. Il primo ha finito da cecchino nella partita contro il Padova ed è la vera sorpresa di questo inizio di campionato del Palermo. Un jolly che si sta rivelando prezioso anche in zona gol. I presupposti della stagione di “Vava” si erano capiti subito nella partita d'esordio in Coppa Italia con il Lecce quando andò a segno subito, ora sono stati messi definitivamente in chiaro dalla doppietta al Padova che è valsa tre punti e il primato solitario. In attesa del rientro di Strefezza (dopo la sosta di novembre), Inzaghi per ora punterà forte su di lui per la mattonella di sinistra, con la consapevolezza di avere fra le mani un diamante già sgrezzato. A destra, invece, fiducia incondizionata a Johnsen, un altro che ha cominciato la stagione da vero protagonista. In sette delle dieci reti messe a segno dal Palermo in campionato, infatti, c’è lo zampino del norvegese: i suoi gol sono tre e gli assist quattro.