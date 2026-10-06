La forza del Palermo in 27 giorni cruciali
Ripartire forte per mettere subito in chiaro che quel primato solitario non è frutto del caso, ma il vero fatturato di una squadra che è stata costruita per vincere. Saranno ventisette giorni tosti per il Palermo che dalla partita di Empoli dopo la sosta affronterà un sentiero stretto e anche disseminato di trappole. Quattro match in trasferta (quello del Castellani, poi Mantova, Pisa e Ascoli) e due in casa (Carrarese e Vicenza), contro avversarie che - per un motivo o per un altro - hanno già messo un circoletto rosso sull’incrocio con i rosanero. Inzaghi è abituato alle pressioni, la maggior parte dei suoi ragazzi pure, perché la B l'hanno frequentata e anche vinta. Da sabato, però, inizierà un tour de force in cui bisognerà ribadire la propria autorità. E per farlo, Superpippo continuerà a puntare sulla formula fantasia che l'ha portato in vetta al campionato, ovvero il modulo con i tre trequartisti alle spalle dell'unica punta. I motivi per non cambiare strada ci sono tutti, a cominciare dai due esterni offensivi Vavassori e Johnsen. Il primo ha finito da cecchino nella partita contro il Padova ed è la vera sorpresa di questo inizio di campionato del Palermo. Un jolly che si sta rivelando prezioso anche in zona gol. I presupposti della stagione di “Vava” si erano capiti subito nella partita d'esordio in Coppa Italia con il Lecce quando andò a segno subito, ora sono stati messi definitivamente in chiaro dalla doppietta al Padova che è valsa tre punti e il primato solitario. In attesa del rientro di Strefezza (dopo la sosta di novembre), Inzaghi per ora punterà forte su di lui per la mattonella di sinistra, con la consapevolezza di avere fra le mani un diamante già sgrezzato. A destra, invece, fiducia incondizionata a Johnsen, un altro che ha cominciato la stagione da vero protagonista. In sette delle dieci reti messe a segno dal Palermo in campionato, infatti, c’è lo zampino del norvegese: i suoi gol sono tre e gli assist quattro.
Johnsen spacca
Ma c'è di più. Johnsen ha una percentuale di partecipazione realizzativa del 70%, nessun giocatore del Palermo era andato così bene in Serie B negli ultimi anni: nel 2025/26 Pohjanpalo si era fermato al 57,1% con tre gol e un assist su sette reti totali; nel 2024/25 Di Francesco al 60% con tre assist su cinque gol; nel 2022/23 Brunori al 66,7% con tre gol e un assist su sei reti; nel 2018/19 Trajkovski al 55,5% con tre gol e due assist su nove reti e nel 2013/14 Hernandez al 62,5% con quattro gol e un assist su otto reti. Numeri che danno la dimensione, all’inizio di stagione, di Johnsen che adesso può anche frantumare i record stabiliti in carriera in Serie B. Il meglio il norvegese lo aveva dato a Cremona, con otto gol (sei in campionato, due ai playoff) e nove assist, ma se dovesse proseguire con questo ritmo è chiaro che andrebbe a superarli abbastanza facilmente. Il tutto con un obiettivo per Johnsen: centrare la promozione già arrivata con Venezia e Cremonese. È lo stesso obiettivo che insegue Inzaghi. Ecco perché il Palermo a Empoli deve ripartire subito forte. La stagione è lunga, ma i prossimi ventisette giorni sono già cruciali, soprattutto per una squadra attesa al varco da tutti.
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