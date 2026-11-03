La fuga del Palermo con Vavassori in più

Fuga per la promozione. Dieci giornate e un solo padrone in Serie B : il Palermo . Una macchina da guerra la squadra di Inzaghi, capace di fare il vuoto dopo nemmeno un terzo di campionato. La rivale più vicina, il Modena , è a sei punti, quelle che dovevano essere le dirette concorrenti (Verona, Pisa, Cremonese) per la promozione in Serie A sono a distacchi... polari. La forza dei rosanero sta tutta nei numeri: 26 punti, otto partite vinte su dieci (come nel 1955/56), cinque successi su 5 al Barbera (che diventano 13 su 14 dall’inizio dell’anno solare) con oltre 150 spettatori, 24 gol segnati, 11 marcatori diversi, 13 reti dal duo Johnsen-Vavassori . Insomma, un festival che fin qui ha spalancato le porte del paradiso al Palermo.

Palermo primo in solitaria, ma Inzaghi frena

Messa così sembrerebbe che il campionato avesse già emesso il primo verdetto, ma il primo a frenare è Pippo Inzaghi che sa quanto ancora sia lunga la strada che porta al traguardo. Il Palermo di quest'anno, però, è di un'altra pasta rispetto agli altri dell'era City. Merito di una rosa lunga e super qualitativa che sa tirarsi fuori anche dalle situazioni più spinose. Contro il Vicenza, domenica sera, è arrivata la quinta rimonta della stagione, la terza completa. Il Palermo sa incassare gli schiaffi, ma sa anche reagire. E, quando si rialza, fa parecchio male agli avversari. E qui entrano in gioco anche i meriti di Inzaghi che sta valorizzando alla grande il patrimonio messo a disposizione dalla società. Gestione e gioco, Superpippo è riuscito a fondere le due cose in un tutt'uno e i risultati lo stanno premiando.

Vavassori trascina il Palermo. E Mancini...

Chi si sta giovando dei suoi insegnamenti è sicuramente Vavassori, uno che era arrivato per dare minuti ai vari Hernani, Johnsen e Strefezza e che invece è diventato un trascinatore. Entrato in pianta stabile nell’undici titolare dopo l’infortunio di Strefezza, il talento di scuola Atalanta non ne è più uscito. E il motivo è semplice da individuare: sa fare tutto, compreso segnare. L’ultimo esempio proprio con il Vicenza. Sua la doppia conclusione che ha portato al tap-in da due passi di Johnsen per il pareggio, sua la doppietta che ha chiuso la partita. I gol adesso sono già sei, le attenzioni tante, anche in chiave azzurra. La certezza è che Vavassori sarà inserito nella lista dei convocati del ct Baldini per i prossimi impegni dell’Under 21 contro Francia e Belgio. Ma a dargli un’occhiata in queste settimane è stato anche l’altro ct, Mancini, e non è detto che non possa scapparci la sorpresa. Nel frattempo, a goderselo è il Palermo che punta sui suoi gol anche per la trasferta di venerdì prossimo in casa dell’Ascoli. L’ultima fatica prima della sosta dove si conta di arrivare con gli stessi distacchi attuali. Che poi sarebbe un altro passo verso quella Serie A che a Palermo manca ormai da troppo tempo.