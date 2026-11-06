Botta e risposta tra ex Juve, Palermo ancora imbattuto: contro l'Ascoli finisce in parità

Il Palermo di Filippo Inzaghi mantiene viva l'imbattibilità in questa Serie B e porta a casa un punto importante contro l'Ascoli dell'ex Brunori. I bianconeri - in campo con la quarta maglia presentata ieri - si trovano in un'ottima posizione di classifica, e si sono presentati all'appuntamento con la capolista nel migliore dei modi. A sbloccare la gara al Del Duca ci hanno pensato i padroni di casa, con il più classico dei gol dell'ex: è di Matteo Brunori la firma del primo gol del match arrivato al 20'. L'ex Juve non ha lasciato scampo ad un altro volto noto dei bianconeri, Mattia Perin, portando avanti l'Ascoli.