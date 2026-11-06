Botta e risposta tra ex Juve, Palermo ancora imbattuto: contro l'Ascoli finisce in parità
Il Palermo di Filippo Inzaghi mantiene viva l'imbattibilità in questa Serie B e porta a casa un punto importante contro l'Ascoli dell'ex Brunori. I bianconeri - in campo con la quarta maglia presentata ieri - si trovano in un'ottima posizione di classifica, e si sono presentati all'appuntamento con la capolista nel migliore dei modi. A sbloccare la gara al Del Duca ci hanno pensato i padroni di casa, con il più classico dei gol dell'ex: è di Matteo Brunori la firma del primo gol del match arrivato al 20'. L'ex Juve non ha lasciato scampo ad un altro volto noto dei bianconeri, Mattia Perin, portando avanti l'Ascoli.
Il Palermo la riprende con l'ex Juve: pari ad Ascoli
Il secondo tempo vede i rosanero costretti ad inseguire e a cercare quantomeno la rete del pareggio. Detto, fatto: a 10' dalla ripresa arriva il gol del numero 10 del Palermo, Filippo Ranocchia, altro ex Juventus che si aggiunge al festival del gol. La squadra di Inzaghi torna in partita, ma il risultato non subirà ulteriori variazioni. I rosanero si trovano adesso al primo posto in classifica a quota 27, proprio davanti all'Ascoli di Brunori a quota 20. Domani toccherà al Modena del Gallo Belotti - impegnato in casa della Virtus Entella - che ha l'occasione di portarsi a 23 punti accorciando dunque sulla capolista.
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