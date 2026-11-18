Ripartire forte, provare ad allargare il solco che già c'è in classifica e chiudere anche un cerchio. La ripresa del Palermo è piena di mille significati, perché la capolista ricomincia il suo cammino laddove sei mesi fa distrusse quello che aveva costruito in precedenza. A metà maggio a Catanzaro, nella semifinale di andata dei play-off, il Palermo ne prese tre e di fatto quel risultato scrisse l'epitaffio sui sogni promozione. Qualche giorno dopo i rosanero le provarono tutte per ribaltare quella sconfitta, ma in finale andò il Catanzaro che poi si arrese con il Monza. Sei mesi dopo il mondo è cambiato: il Palermo è primo in classifica con un margine già ampio su chi insegue, i calabresi ultimi con i loro affanni e un cambio in panchina che al momento non ha pagato. Vincere al Ceravolo sarebbe come chiudere un cerchio, perché prima di tutto avrebbe il sapore della vendetta postuma. Poi, sarebbe anche un modo per ribadire la supremazia di una squadra che finora non ha conosciuto sconfitte.

Palermo, numeri da record grazie al ritorno di Strefezza

Inzaghi riparte da tutte le certezze acquisite in questo primo spicchio di campionato, a cominciare ovviamente dal fatturato. Otto vittorie in 11 partite, tre pareggi (tutti in trasferta e contro squadre di alta classifica), 25 gol realizzati: sono questi i numeri di un'orchestra che al momento non ha mai sbagliato una nota. Anche quando il Palermo è andato sotto non ha mai stonato. Anzi, ha avuto la forza di riemergere e anche di sopraffare l'avversario. Il tutto facendo anche fronte anche ad un serie di infortuni che hanno accorciato le scelte di Inzaghi. A cominciare da quello di Strefezza, che era stato il colpo di mercato estivo dei rosanero. Il brasiliano s'è fermato ad inizio settembre nella partita con la Sampdoria per un problema muscolare che l'ha portato addirittura fuori dalla lista degli “over” dove al suo posto è stato inserito Mazzitelli. Ora, però, Strefezza è pronto e punta a riprendersi il posto. «Sto bene, sto lavorando con la squadra al 100%, sarà Inzaghi a decidere quando giocherò – dice il brasiliano ai microfoni di Rai Sicilia -. Sono stati due mesi duri, ma adesso è tutto alle spalle».

Tour de force e Coppa Italia

A Catanzaro ci sarà ancora Mazzitelli, il ritorno in lista di Strefezza dovrebbe avvenire nel turno infrasettimanale con il Sudtirol, ovvero la seconda partita di un trittico ravvicinato che potrebbe dire ancora altro sul campionato del Palermo. I rosanero, infatti, si preparano al loro tour de force, le partite saranno uguali a quelle di tutte le altre da qui alla fine dell’anno ma in mezzo avranno anche un “dolce intralcio”, ovvero l’ottavo di finale di Coppa Italia con il Bologna di metà dicembre. Per pensare a quella partita c’è tempo, prima il Palermo vuole concentrarsi su quello che offre il campionato nell’immediato. Sabato c’è la sfida con il Catanzaro ultimo in classifica, poi Sudtirol e Benevento nel fortino del Barbera dove il Palermo non ha mai perso in tutto il 2026. Due partite in cui Inzaghi avrà di nuovo a disposizione l’arma Strefezza. Niente male per una squadra che viaggia a vele spiegate da inizio stagione.