Buffon, fuga in Toscana: ecco dove si trova il suo "buen retiro"

Ora che gioca in Serie B, Gigi Buffon ha molte più domeniche a disposizione per rilassarsi e passare del tempo in famiglia. L'ex portierone della Juventus era impegnato ieri in campo contro la Spal (gara terminata poi 2-2): oggi la giornata è stata dedicata tutta agli affetti privati. E che cosa c'è di meglio che un pranzo all'insegna del relax in uno dei borghi toscani più belli? L'ex numero uno della Juve ha visitato la cittadina di Apella, in Lunigiana, non molto lontano dalla sua Carrara. Con lui c'era anche la compagna Ilaria D'Amico.