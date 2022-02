Il gialloblù born in the Usa

Bruce Springsteen è uno dei cantanti più amati da Kyle Krause , tant’è vero che al Tardini , quando gioca il Parma , uno dei motivi maggiormente gettonati è «Born to run», per non dire di quanto il signore venuto dallo Iowa ami ascoltare «Born in the Usa». Decisamente, le canzoni del Boss sono la colonna sonora ideale per raccontare da dove nasca e quali traguardi intenda tagliare l’avventura dell’imprenditore che da un anno e cinque mesi guida il club gialloblù . E tutto questo in un calcio italiano sempre più a stelle e strisce, tendenza plasticamente confermata dall’ingresso di Mister Bolton Celtics e dei suoi due soci nell’Atalanta, nonché del modello percassiano, definito «eccellente» dall’interlocutore, con il quale Tuttosport ha parlato durante il lungo incontro al Tardini.

Colpiscono, di Krause, la passione per l’Italia e l’amore per Parma e il Parma. Sono sentimenti resi ancora più significativi e non frustrati dall’andamento sinusoidale della stagione gialloblù, fermo restando che manchino ancora tredici partite alla fine della stagione regolare e molto di nuovo possa succedere. Scaturisce, dalla conversazione con l’uomo di Des Moines, la convinzione che egli abbia rilevato la società non soltanto perché spinto dall’interesse imprenditoriale che, conti alla mano, sinora l’ha visto investire in Emilia 175 milioni di euro. Krause che esalta la leggenda Buffon. Krause che illustra un progetto a lungo respiro, com’è logico sia, a partire dalla costruzione a Collecchio dei campioni di domani, con l’auspicio che alcuni fra loro possano rivelarsi già importanti oggi. Krause che crede nel progetto del «nuovo stadio», definizione ripetuta e sottolineata spesso, quasi a rimarcare quanto egli ritenga fondamentale l’impianto di proprietà per il Parma Calcio. Un nuovo impianto, aperto 365 giorni all’anno, teatro degli eventi agonistici sì, ma capace di ospitare molteplici iniziative sociali e culturali accanto alle attività commerciali, per diventare un’autentica casa dello sport parmigiano. La visione di Krause è moderna e coraggiosa: l’apprezza chi ama il Parma e anche chi, non necessariamente tifoso gialloblù, rispetta e ammira ciò di cui il club è stato capace di fare dopo il fallimento, la ripartenza dalla Serie D e le tre storiche promozioni consecutive che lo riportarono in Serie A. Non sappiamo quanto tempo occorrerà a Kyle per realizzare il suo sogno. Ma, «talk about a dream. Try to make it real». «Parla di un sogno. Cerca di renderlo realtà». Bruce Springsteen, Badlands.