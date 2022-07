Buffon: "Potrei arrivare a giocare fino a 55 anni"

PARMA - "Potrei ritirarmi a 55 anni. Ho giocato dieci anni a Parma nella mia prima vita, poi vent'anni alla Juve, uno a Parigi e ora chiudo il cerchio di nuovo in Emilia. E non ho 100 anni". Lo ha detto Gigi Buffon parlando dal ritiro del Parma in un evento con i tifosi nel ritiro di Pejo. "Da dieci anni penso a quando smetterò, ma poi proseguo sempre - ha aggiunto - Ho fatto esperienze importanti che mi hanno permesso di conoscere il calcio, ma non sono sicuro al 100% che resterò in questo mondo. Magari sperimenterò altro". Infine Buffon ha rivelato i giocatori più forti con cui ha giocato in carriera. "Posso dire i 5 italiani più forti sono Baggio, Totti, Del Piero, Pirlo e Cassano, che seppur discontinuo valeva come questi. Stranieri dico Thuram, Neymar, Mbappe, CR7 e Ibra".