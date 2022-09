Parma, "Forma la tua passione": consegnate 3.500 maglie a bambini e bambine delle scuole primarie

L’attenzione e la sensibilità per quanto è espressione della città e del suo territorio. In cui si è nati, in cui si è cresciuti, in cui si vive. Nel nostro caso, Parma e la sua provincia. Si tramanda. Si trasmette. Si insegna. Nelle diverse ‘agenzie’ educative. Soprattutto, in famiglia e a scuola.

Tra le tante espressioni, c’è quella sportiva, che manifesta i valori di aggregazione, condivisione e passione.