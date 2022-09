PARMA - Il Parma, impegnato oggi nella trasferta contro l'Ascoli, scenderà in campo con il lutto al braccio. E' quanto si apprende da un comunicato apparso sul sito web dei ducali: "L’alluvione che ha travolto le Marche - si legge - ha colpito profondamente il nostro Club. Tutti siamo rimasti sotto choc per quanto è capitato nelle ultime ore. Per questo motivo il Parma Calcio ha deciso di scendere in campo oggi con il lutto al braccio, esprimendo la massima solidarietà al popolo marchigiano".