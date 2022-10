Parma, Pecchia: "Torna Chichizola, non penso troppo al turnover"

PARMA - Di tutte le rivali possibili, forse in questo momento non ce n’è una più complicata da affrontare del SudTirol. “I numeri parlano chiaro, da quando è arrivato Bisoli il SudTirol ha cambiato marcia”, spiega Fabio Pecchia. Che pure fa capire di volersi aspettare che a cambiare marcia, andando verso quelle alte, siano anche i suoi ragazzi, proseguendo nel solco di quanto fatto nelle ultime 4 giornate (10 punti a referto). “Nei ragazzi c’è tanta voglia di dimostrare quanto valgono. Adesso vedo la giusta mentalità e lo spirito che serve per affrontare un campionato così complesso. Poi è chiaro, servirebbe più tempo per lavorare sotto l’aspetto tattico e tecnico, ma l’importante è andare in campo e trasmettere emozioni, perché è ciò di cui la squadra e la nostra gente ha più bisogno”. A Bolzano non è facile per nessuno, ma il Parma non sarà solo: “Bello sapere che il settore ospiti è esaurito, perché è bello sapere che i nostri tifosi stanno apprezzando il lavoro che stiamo portando avanti. In casa non è mai venuta meno la partecipazione del pubblico, ma anche in trasferta non siamo mai andati da soli”. Sulla formazione e sui possibili ritorni, Pecchia non ha molto da dire: “Recuperiamo Chichizola, poi gli altri sono quelli che già c’erano in Coppa Italia. Al di là degli interpreti, voglio vedere un Parma solido e che ha voglia di fare. Magari faremo qualche cambio in relazione agli impegni ravvicinati degli ultimi giorni, ma si possono fare cinque sostituzioni durante la partita, e quella è una buona base. Conta la qualità, non tanto la quantità di chi scelgo di mandare in campo: i ragazzi disponibili stanno tutti bene, dunque penso solo a scegliere le pedine giuste”.