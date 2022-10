Parma, Pecchia: "Le assenze non devono essere un alibi"

PARMA - La lista degli indisponibili è lunga, ma il Parma di Fabio Pecchia non teme nessuno. Nemmeno il Como, galvanizzato e ringalluzzito dal successo sul Benevento di sabato scorso, e per questo cliente scomodo da affrontare per una squadra reduce da una battuta d’arresto come quella con il SudTirol. “Servono serenità e continuità nel fare le nostre cose. Direi che sono le parole chiavi che meglio di altre sintetizzano quello che è il nostro compito”, spiega il tecnico. Che non si cura troppo delle assenze, benché qualcosa a livello di prestazioni è inevitabile concedere. “Ma chi andrà in campo saprà rispondere presente. Ho fiducia in ognuno dei ragazzi della rosa, e vedo anzi dei continui miglioramenti su tutta la linea. Chiaro che va capito il perché di tanti infortuni, anche se il fatto che capitino sempre nello stesso settore (cioè sulle corsie laterali) è un altro motivo che deve spingerci a indagare bene le cause. Detto questo, non voglio parlare degli assenti: concentriamoci su chi potrà scendere in campo e sosteniamoli in tutto e per tutto”.