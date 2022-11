Pecchia: "Parma, occhio al Cittadella. Serve la voglia di segnare di tutti"

PARMA - Tanta voglia di riscatto e di ripartire in casa Parma , dopo il ko di sabato scorso contro il Palermo . Occasione migliore, la sfida del Tardini di domani contro il Cittadella di mister Gorini , compagine in ogni caso sempre molto temibile. Queste le dichiarazioni della vigilia del tecnico dei ducali, Fabio Pecchia : "Sui numeri, alcuni dati sono oggettivi, ma dal punto di vista del volume di gioco, anche a Palermo, fino agli ultimi 20 metri abbiamo sviluppato tanto. Avere un dominio territoriale e chiudere una squadra nella propria metà campo è importante, ma poi bisogna portare a casa la vittoria. Credo che serva più rabbia, più voglia di fare gol e non solo con giocate. Tutta la squadra deve avere fame e voglia di segnare, attaccanti in primis, perchè nelle ultime cinque partite abbiamo segnato solo 3 reti e tutte con i difensori".

Pecchia: "Parma, col Cittadella recupero Inglese, Man, Bernabè e Mihaila. Vazquez eclettico"

"Vazquez ha le capacità per fare i due ruoli in base al tipo di gara o al momento, posizionarsi più avanti o più indietro. Quando un giocatore ha così tanta qualità, può servire per tutto il campionato. Recuperiamo Inglese, Man, Mihaila e Bernabé, mentre gli altri non faranno parte della sfida di domani. Cittadella? E' una realtà solidissima del campionato di B, dobbiamo chiudere bene domani e poi affrontare il mese di dicembre a pieno regime. Ci saranno anche turni infrasettimanali e avremo bisogno di tutta la rosa. Io ho trovato un ambiente totalmente diverso rispetto all'anno scorso: a Cremona avevo un gruppo quasi solo di italiani, qui il contrario. Non significa nulla, solo dal punto di vista comunicativo mi sono dovuto un po' adeguare. Disponibilità di alto livello e strutture importanti: c'è tutto per fare crescere il potenziale di questa squadra."