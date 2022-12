Parma, Pecchia: "A Cagliari vincerà chi comanderà il gioco. Chichizola recuperato"

PARMA - Lo scivolone col Modena è già alle spalle: il Parma ha occhi solo per il Cagliari, una sfida tosta, di quelle che a Fabio Pecchia piacciono sempre in modo particolare. “Mi auguro sia una bella partita, e mi auguro anche di trovare un po’ più di spazi. È così che me la immagino: il Cagliari è abituato a comandare il gioco, noi dovremo essere bravi a sfruttare questa loro caratteristica per far emergere le nostre peculiarità. Penso che mai come stavolta il lavoro degli esterni dovrà dare sostanza a tutto il centrocampo, e penso anche che vincerà chi riuscirà a tenere di più la palla tra i propri piedi. Rispetto a SudTirol e Modena, questa sfida richiederà tutto un altro approccio”. Ripartire dopo lo scivolone di sabato scorso è un po’ la regola, anche se Pecchia ammette che mai come in questo torneo le difficoltà sono all’ordine del giorno. “Da qui a fine anno ci saranno ancora tanti risultati sorprendenti. Chi riuscirà a vivere certi momenti con equilibrio potrà vivere il tutto con serenità. Adesso ci serve continuità: abbiamo un mese importante prima della sosta invernale, dovremo cercare di sfruttarlo al massimo”. Il Parma che si presenterà in Sardegna avrà qualche cartuccia in più da sparare rispetto alle ultime uscite: Mihaila è di nuovo aggregato al gruppo, così come Man e Bernabè che pure, essendo tornati dopo un periodo di stop prolungato, verranno centellinati da qui a fine dicembre. “Anche Chichizola è pronto per giocare. Avrebbe potuto farlo già sabato scorso, poi abbiamo preferito lavorare un’altra settimana in sicurezza. Lui sicuramente sarà della partita, gli altri vedremo”. Le scorie del derby perso col Modena potrebbero in qualche modo aver influenzato la marcia di avvicinamento alla trasferta in casa dei sardi, anche se Pecchia non vuol sentir parlare di alibi. “L’aspetto psicologico è importante e va di pari passo con tecnica e tattica. È una sconfitta che ha fatto male perché c’era molta attesa ed era pur sempre un derby, una sfida molto sentita dal nostro pubblico. Ora bisogna vivere anche un momento negativo con maturità e fare che in modo che ci aiuti a crescere. Ci stiamo avviando verso la fine del girone d’andata, che per me rappresenta sempre un primo riferimento. Bisogna però pensare a una gara alla volta e adesso è la volta del Cagliari, al resto penseremo più avanti”.