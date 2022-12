Parma, Pecchia: "Finora raccolto troppo poco. Benevento? Conta solo vincere"

PARMA - Peggior cliente del Benevento, forse il Parma non poteva proprio incontrarlo. Squadra assetata di punti che non può permettersi ulteriori passi falsi, un mantra che pure Fabio Pecchia sente girare nella propria mente. Perché il Parma non avrà lo stesso assillo dei giallorossi di Cannavaro, ma in qualche modo deve necessariamente ripartire forte tenuto conto che i 7 punti raccolti nelle ultime 6 giornate non consentiranno di restare a lungo nelle zone alte della classifica. E poi c’è un dato che potrebbe suonare “sinistro” per Pecchia: Genoa e Ternana hanno gli stessi punti dei ducali e hanno recentemente esonerato i rispettivi allenatori. “Questa è la vita di noi allenatori, ma non so come vanno le cose altrove e preferisco non commentare oltre. Un allenatore sa di essere costantemente costretto a vivere sotto pressione, dipende dal risultato e quando la società ha idee diverse, a pagare è sempre lui. Ma tutti vogliono vincere: tecnici, giocatori e tifosi. Solo che non è mai semplice riuscirci, anche quando si gioca bene come capitato a noi nelle ultime due gare contro Modena e Cagliari, dove abbiamo pagato a caro prezzo pochi errori commessi”. Contro il Benevento il Parma dovrà badare a se stesso. “Questo sempre, qualunque sia l’avversario da affrontare. Le cose belle le sappiamo fare e le abbiamo fatte, pertanto è solo su quelle che dovremo concentrarci. Mi ha dato fastidio una cosa in particolare nei giorni scorsi: quando si perde si da sempre la colpa alla presunzione e alla supponenza che avremmo noi ogni volta in cui andiamo in campo. Se giochi propositivo, palla e terra e creando occasioni, ma non vinci, passi per presuntuoso. E così se ricerchi la giocata o la qualità del singolo. Non mi piace questa cosa: io devo guardare a tante cose assieme e vi assicuro che non ho visto alcuna presunzione nei miei ragazzi. La verità semmai è un’altra: creiamo tanto, ma raccogliamo troppo poco”. A Cagliari, pur senza il ritorno alla vittoria, il Parma ha dato segnali incoraggianti. Pecchia si augura che quanto visto possa proseguire anche nella seconda partita di una settimana bella intensa. “Contro di noi il Cagliari ha cambiato identità pur di affrontarci e disinnescare le nostre qualità. Noi abbiamo fatto bene, mostrando solo un piccolo momento di sbandamento a metà ripresa, ma chiudendo poi nuovamente con grande personalità. Chi è subentrato ha fatto benissimo, vedi Estevez e Tutino, ma anche Benek e Mihalia. Bisogna ripartire da queste certezze, è l’unica cosa da fare per tornare in fretta alla vittoria. Balogh ancora titolare? È una possibilità, ma avrò anche altre possibili soluzioni”.