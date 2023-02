Parma-Genoa, Pecchia e il messaggio ai tifosi: "Ecco come li abbiamo riconquistati"

Il Parma si impone per 2-0 sul Genoa. I gialloblu vincono contro i grifoni grazie ai gol di Benedyczak e Vazaquez su rigore. Un successo importante per un ambiente che non sta vivendo un momento facile, in piena contestazione e in cerca di una svolta. Al termine della sfida, però, soddisfatto il tecnico degli emiliani Fabio Pecchia.