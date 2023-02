Benedyczak, a Parma sognando Lewandowski

PARMA - Un gol pesante al Genoa, l'esultanza rabbiosa sotto la curva ospiti che ha fatto "innamorare" i propri tifosi, le prossime 15 "finali" e l’idolo Lewandowski. L'uomo del momento a Parma è Adrian Benedyczak: il giovane attaccante polacco (3 gol su 5 tiri totali nello specchio in 19 presenze) si racconta a Tuttosport, alla vigilia della sfida contro la Ternana, a cui ha segnò la sua prima rete in B la scorsa stagione. Hai appena compiuto 22 anni, da quando ne hai 16 giochi a livello professionistico e sei nel giro delle nazionali giovanili, da pochi mesi sei papà. A differenza di tanti tuoi coetanei, l'impressione è che tu sia un giovane già maturo. È corretto? «Penso che sia corretto, ero molto giovane quando ho lasciato la mia casa, per questo sono diventato molto maturo più di quanto pensano i miei amici. E adesso, dato che sono papà, mi rendo conto di cosa significhi essere maturo per davvero».

L'esultanza contro il Genoa ha fatto "innamorare" molti tifosi. Ci racconti come e perché hai deciso di festeggiare un gol così importante sotto una curva piena di tifosi ospiti?

«Ho applaudito così, perché sono stato provocato e ho difeso i colori che indosso. L’ho fatto per me stesso, per i miei compagni di squadra e per i nostri tifosi! Era una partita importante, “quasi” un derby, e la sentivamo dentro questa voglia e questa rabbia, anche per riscattare la partita di Cosenza».

Domenica scorsa, per la prima volta in questa stagione, il mister ti ha schierato nel ruolo di prima punta, ma paradossalmente hai segnato quando ti ha spostato sulla fascia sinistra del tridente. Cosa cambia per te a livello tattico e quali difficoltà comporta?

«Sono stato molto felice che l’allenatore mi abbia messo nella mia posizione in questa partita molto importante, ma sfortunatamente Mihaila si è infortunato, quindi l’allenatore mi ha spostato sull’esterno. E io do sempre tutto, ovunque l’allenatore mi metta in campo. Prima di tutto, come ala devo difendere più che attaccare, ma cerco di fare sempre del mio meglio».