Buffon scende in campo per la Turchia: l'annuncio di Demiral

Il cuore grande di Gianluigi Buffon . Merih Demiral , difensore turco dell' Atalanta e suo ex compagno di squadra del portiere ai tempi della Juventus , ha annunciato attraverso Twitter che stanno per essere messi all' asta dei guantoni autografati da Buffon. Che nel tweet Demiral definisce, senza mezzi termini, "leggenda" .

Buffon, guantoni all'asta: il ricavato a un'organizzazione no profit per le vittime del terremoto

Demiral ha spiegato che il ricavato dall'asta sarà devoluto all'organizzazione no profit Ahbap al fine di aiutare le vittime del terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria. Un'iniziativa lodevole quella del quarantacinquenne estremo difensore del Parma, tornato alle origini per l'ultima parte della sua straordinaria carriera. Un modo per fare la propria parte di fronte a una tragedia immane, che ha causato decine di migliaia di morti e milioni di sfollati.