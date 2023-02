Parma-Ascoli, Pecchia: "Playoff? La B è particolare, siamo in tempo per prendere la direzione giusta"

Il Parma sta preparando la sfida contro l' Ascoli di domani, 18 febbraio. La squadra di Pecchia vuole dare continuità alle ultime prestazioni (una vittoria e un pareggio) per provare a restare agganciato al treno delle formazioni in lotta per i playoff. Contro i marchigiani sarà una sfida importante sotto tanti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento in campo, questo migliorato nelle ultime uscite. A tal proposito ha parlato Pecchia in conferenza stampa.

Parma-Ascoli, le parole di Pecchia

Fabio Pecchia ha dato uno sguardo alla partita di Terni prima di parlare dell'Ascoli: "Il pareggio è un po' amaro, ma abbiamo analizzato la gara con realismo. Siamo partiti male, ma poi siamo riusciti a recuperare e giocato una buona gara. Mi tengo la reazione dei miei ragazzi e cerchiamo di continuare su questa strada. In altre occasoni avremmo perso quella gara, quindi mi tengo stretto il punto. Mentalità? Come ho detto più volte si crea vincendo e continuando a lavorare per farlo. Non solo in partita ma anche in allenamento. Siamo ancora in tempo per prendere la direzione giusta". Poi sull'Ascoli: "Il cambio allenatore porta sempre un'attenzione maggiore. La squadra marchigiana ha struttura e davanti hanno fisicità. In mezzo al campo hanno qualità, tanto dipenderà dal nostro atteggiamento e dalla nostra capacità di giocare al pallone. La loro rosa è di assoluto valore e noi dovremo essere abili nella gestione".

L'allenatore ha poi proseguito sui singoli: "Inglese? Nell'ultimo mese il suo lavoro anche settimanale è stato complicato e questo mi dispiace, da parte sua c'è grande impegno e voglia di dare il suo contributo. Sono convinto tornerà a segnare. Charpentier invece ora è al livello degli altri. E' stato tanto tempo fuori e per struttura ha avuot bisogno di più tempo per recuperare la condizione. Man? Sta bene e ora dobbiamo capire il minutaggio se titolare o a gara in corso. Ansaldi e Camara sono recuperati, ma si ferma Del Prato. A destra giocherà uno tra Coulibaly o Ansaldi adattato". In chiusura due parole sui playoff: "I numeri sono divertenti, ma noi dobbiamo pensare soltanto a vincere le partite. Testa basse e pedalare, poi a fine stagione vedremo. Questa B è particolare e tutto si può decidere all'ultima giornata. Siamo in tempo per prendere la direzione giusta".