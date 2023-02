Parma-Ascoli, tifosi furiosi: “Fuori le palle”. Buffon si scusa

Parma, altra sconfitta e contestazione

Ancora una volta la squadra di Pecchia ha subito gol al primo vero tiro in porta, su rigore, dell'Ascoli, mentre i gialloblu non sono riusciti a trovare il guizzo cogliendo anche tre pali e un salvataggio sulla linea allo scadere su colpo di testa di Valenti. Sfortuna e atteggiamento un po' remissivo nella prima parte di partita e la sconfitta finale hanno fatto esplodere di rabbia i tifosi. Squadra sotto la curva con Buffon a guidare i compagni e fischi assordanti da parte di tutto lo stadio. "Ci avete rotto il c***o" e "Tirate fuori le palle" i cori partiti dai supporters gialloblu all'indirizzo dei propri giocatori. Il Parma raccoglie la quinta sconfitta interna della stagione e nona in totale, al momento fuori dalla corsa playoff.