Frosinone-Parma, Pecchia: "I numeri non contano. Sappiamo come vincere"

Parma, le dichiarazioni di Pecchia

Pecchia ha iniziato la conferenza rivolgeno i complimenti al presidente del Frosinone: "Stirpe è stato in grado di fare la storia del suo club, sia come risultati sia come strutture. La squadra ha costruito nel tempo un progetto di gran livello. Giocano un bel calcio e vincono le partite. Affronteremo un ambiente molto bello, sarà una sfida molto stimolante. Noi vogliamo misurarci con loro e sarà il campo a dare il proprio verdetto. Sono fiducioso, dobbiamo giocare con coraggio. Classifica? Dobbiamo guardare sempre la prossima partita, pensando sempre di conquistare i tre punti". Pecchia ha poi risposto con chiarezza sulla statistica che vede il Parma calare nei secondi tempi: "Primi in classifica nei primi 45 minuti? I numeri contano poco, dobbiamo pensare alla partita di domani. Conta quello che il gruppo mostra sul campo, dobbiamo unirci per vincere le partite. Sono orgoglioso dei trenta minuti finali dei ragazzi contro l'Ascoli. Quando analizzo devo andare nel profondo, non posso limitarmi al risultato. Non siamo una squadra perfetta, abbiamo delle carenze e commettiamo degli errori. Dobbiamo lavorare per migliorarci". Poi su Baez: "E' un giocatore di velocità. Il Frosinone è una squadra molto agile e verticale". Infine sugli infortunati: "Del Prato è disponibile, solo Benek non ha recuperato. Sohm? Nessuno è contento quando viene sostituito, domani potrebbe giocare titolare".