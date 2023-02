Parma-Pisa, Pecchia: "Siamo in costruzione. I conti si fanno alla fine"

Il Parma vuole dare continuità , quella che è mancata nell'arco della stagione, alla vittoria contro il Frosinone . Al Tardini arriva il Pisa per un'altra sfifda importante nei piani alti della classifica. Entrambe le squadre sono in lotta per i playoff e i punti in questo momento della stagione possono essere davvero pesanti. Gli emiliani vogliono riscattarsi tra le mura amiche dopo la sconfitta contro l' Ascoli e contro i toscani può essere l'occasione giusta per provarci. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa l'allenatore Fabio Pecchia .

Parma-Pisa, le parole di Pecchia

Queszta l'analisi del tecnico gialloblu alla vigilia della sfida contro i nerazzurri: "Frosinone ricordo lontano, la squadra ha lavorato intensamente e sta bene. Belli con le grandi? Vero a metà, altre volte abbiam fatto bene ma quello che cambiava era il risultato. Sull'arbitraggio di Frosinone dico che c'è stato qualche errore in una partita bellissima. L'espulsione di Estevez è netta, qualcosa poteva essere gestito diversamente, tipo i gialli. A Frosinone commesso errori ma fatto anche cose buone: abbiamo avuto un ottimo approccio, con personalità. Soddisfatto dei 4 gol fatti, chiaro che dispiace averne incassati 3. Benedyczak ha recuperato, Cobbaut sta dando continuità al lavoro ma la gestione deve essere oculata. Per Mihaila vediamo giorno per giorno, ma procede bene. Bernabé al posto di Estevez? Può essere una soluzione. Siamo una squadra in costruzione, e quando devi costruire qualcosa di solido si passa per alcune fasi. La vittoria di Frosinone è figlia di questi mesi: abbiamo perso in passato partite in cui la squadra mi era piaciuta. Io nervoso? Assolutamente no, non ho sassolini da togliermi. Se vogliamo costruire un clima sereno si va avanti, la squadra necessita di entusiasmo: i conti si fanno alla fine. L'obiettivo è chiaro: si deve giocare a calcio per vincere le partite. Ripeto, i conti si fanno alla fine. Il Pisa? Squadra in salute, a gennaio ha inserito giocatori di esperienza in un gruppo rodato".