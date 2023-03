Reggina-Parma, Pecchia: "Progetto, obiettivi e giovani: questo mi dà stimoli"

Pecchia contro Inzaghi . Due allenatori che stanno vivendo un momento particolare della stagione in Serie B. Gli emiliani dopo la vittoria contro il Frosinone sono caduti in casa contro il Pisa , ormai una costante della squadra gialloblù. Dall'altra parte non se la passano meglio i calabresi reduci dalla sconfitta nel derby contro il Cosenza nei minuti di recupero e da cinque partite perse nelle ultime sei (unica vittoria al Granillo contro il Modena). Entrambe si trovano ancora in piena lotta playoff e vogliono coninuare a restarci. In vista della sfida in terra calabrese ha parlato in conferenza stampa Fabio Pecchia .

Reggina-Parma, le parole di Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la sfida contro la Reggina: "Tutti hanno problemi e anche cose positive. Al di là dell'andamento dei numeri vedo una squadra forte, molto diversa da noi. Hanno tanta esperienza e sono in salute, perché contro il Cittadella ha fatto una partita di energia e forza. Non mi inganna quello che è il loro andamento e noi dovremo fare una prova di forza con noi stessi, mi interessa guardare a casa mia. Continuità? A Parma c'è un ambiente che ci permette di lavorare in eccellenti condizioni, ma per quanto riguarda la Reggina devo vedere quello che fanno sul campo non i risultati. Quello che è extra campo poi non voglio proprio entrarci. Playoff? Il nostro obiettivo è solo la partita di domani".

L'allenatore è tornato a parlare del Pisa: "Una sconfitta che ha lasciato rabbia, dispiacere e delusione per quello che abbiamo vissuto. Analizzando bene la partita ci sono tantissime cose positive che mi porto dietro. La nostra filosofia è chiara. L'esperienza non possiamo averla visto che siamo una squadra giovane e per quello dobbiamo crescere in qualche modo".