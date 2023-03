Buffon, il suo futuro è già deciso: "Ecco quando mi ritirerò"

Gianluigi Buffon continua ad essere protagonista. Con il suo Parma si sta togliendo tante soddisfazioni, anche nell'ultima partita dove i gialloblu hanno avuto la meglio sulla Reggina con il gol decisivo di Franco Vazquez . E nonostante la carta d'identità possa rappresentare un limite per il suo futuro, il portiere ex Juventus non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio, non prima di aver raggiunto alcuni obiettivi che si è già prefissato.

Buffon e il suo futuro

Durante la Domenica Sportiva, Buffon ha infatti rivelato quali sono i suoi piani futuri: "Penso la gente comprenda il motivo per cui continuo a giocare. E questa è l'unica risposta che devo dare a 45 anni: quando sono in campo si capisce subito perché sono ancora lì. La voglia che metto è la cosa che dà un senso a ciò che faccio. Oltre a questo, mi è sempre piaciuto impegnarmi in cause che sento mie. Così è stato alla Juventus per 20 anni, poi al PSG per un anno, che ho trascorso con trasporto e passione. Ancora di più è stato così per il Parma. Dieci anni vissuti lì, poi il distacco e sono tornato a 43 anni: è qualcosa di emozionante. Ed è proprio l'emozione, l'energia che sono basilari per chi pratica sport, e io di energia ne ho tanta. Perciò se il fisico mi accompagna, le prestazioni restano quelle e l'energia è questa qui, non ci sono motivi per smettere. Deciderò di ritirarmi quando mi sarò stufato, ma potrebbe capitare solo nel momento in cui il Parma sarò di nuovo in A e non avessi altri obiettivi".