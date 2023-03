Parma-Sudtirol, conferenza Pecchia: l'esempio Buffon e la formazione

Il Parma dopo la vittoria contro la Reggina nel segno di Vazquez , vuole provare a dare continuità contro il Sudtirol . Uno vero e proprio match d'alta classifica visto la corsa delle due squadre tra playoff e secondo posto, per i ragazzi di Bisoli . Gli emiliani dovranno fare a meno di Vazquez , ammonito e quindi squalificato per la sfida di sabato 11 marzo, al pari di Del Prato . Due assenze importanti per Pecchia tra i titolari e dunque il tecnico dovrà necessariamente cambiare qualcosa nell'assetto visto nelle ultime uscite. Proprio di questo ha parlato in conferenza stampa Fabio Pecchia.

Parma-Sudtirol, le parole di Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la partita contro il Sudtirol: "Non è più una sorpresa anzi è una relatà solida con un'idea importante. Sognano la Serie A e sono lì davanti non per caso. Hanno una filosofia chiara. Noi dovremo saper gestire la partita e capire il tipo di gara. Il risultato si ottiene non solo coi valori ma anche nel portare avanti un progetto da tempo. Per noi sarà un esame di auto controllo e dovremo controllarla in maniera diversa rispetto al solito. La nostra identità è netta, poi ci sono dei dettagli che vanno applicati all'avversario che andiamo ad affrontare. La partita di domani per me non è un trampolino, ma vale tre punti come le altre. Il momento è caldo e impegnativo, noi dobbiamo farci trovare pronti solo per la gara contro il Sudtirol senza pensare oltre. Si può vincere e perdere in qualsiasi modo al di là delle statistiche sul possesso di palla o meno".

Poi le parole sui singoli: "Mihaila sta meglio e sta facendo lavori differenziati, il suo cammino sembra in progressione e siamo fiduciosi. Assenza Vazquez? Giochiamo in undici, ho diverse soluzioni davanti ma potremmo anche giocare senza punta. Buffon e Ansaldi stanno bene, si sono allenati. La gestione delle risorse per me è importante e tengo conto anche della settimana di lavoro che ogni giocatore ha sviluppato. Inglese e Charpentier? Si stanno allenando bene e sono in condizione per dare il loro contributo".