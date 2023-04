Parma, Coulibaly e la prima volta: "Un gol per raggiungere i play-off"

La prima volta non si scorda mai. La prima volta di Woyo Coulibaly nel tabellino dei marcatori, ad esempio: un gol pesante come un macigno, perché tale da consentire al Parma di far sua l'intera posta contro un Palermo che al "Tardini" se l'è giocata a viso aperto, pregustando a lungo il colpaccio. Ma Woyo aveva dato appuntamento al destino in un sabato di inizio aprile dove gli scherzi sono la regola, ma dove l'unico scherzo l'ha tirato al povero Pigliacelli. "Il mister ci dice sempre di andare sulla palla, di cercare di intuire prima dove possa andare... Ho seguito il suo consiglio, ho visto la respinta del portiere e per mia fortuna mi sono fatto trovare pronto all'appuntamento con la deviazione giusta. È stata una bella gioia, anche perché il pubblico è esploso in un boato e mi sono sentito al settimo cielo. Se avevo paura che il Var mi togliesse il gol? Sinceramente non c'ho nemmeno pensato, ma ero abbastanza sicuro che fossi partito dietro l'ultimo difensore".



Il gol che avvicina il Parma ai play-off: tutta l'emozione di Coulibaly Che lo scorso anno ha trovato spazio soprattutto a inizio stagione, uscendo poi progressivamente dal radar quando arrivò Iachini al posto di Maresca. Con Pecchia il minutaggio è diminuito sensibilmente, ma già prima della sosta di fine marzo il tecnico aveva cominciato a ridargli fiducia. "Questo gol vale tanto per me, ma anche e soprattutto per la squadra. Ci serviva una vittoria, specie pensando a come eravamo andati alla sosta, cioè perdendo malamente contro il Como. Adesso siamo più tranquilli, avvertiamo l'entusiasmo che ci circonda e vogliamo vivere il nostro sogno fino all'ultimo. I play-off di B sono davvero un torneo a parte e vogliamo presentarci all'appuntamento con la voglia di stupire e di ben figurare". E Coulibaly proverà ad essere protagonista, specie ora che ha scoperto il gusto e l'ebbrezza del primo gol nel calcio italiano. Lui che Parma l'ha scelta anche perché gli ricordava quel Lilian Thuram che era l'idolo dei suoi genitori, e che in qualche modo nel tempo è diventato un punto di riferimento anche per lui.



Il dualismo con Ansaldi e l'arrivo al Parma Il Var ha confermato, e Woyo s'è gustato il primo gol con la maglia crociata, e forse pure una ribalta inattesa dopo che per qualche sabato di troppo Pecchia non l'aveva praticamente mai nemmeno fatto scaldare. "Le scelte vanno sempre rispettate. Poi davanti a me ho Ansaldi, un giocatore di grande esperienza. Quando posso cerco di ascoltare sempre i suoi preziosi consigli e di metterli in pratica, ed è ciò che ho fatto anche nei 45' che il mister mi ha concesso contro il Palermo". Sbarcato in Emilia nell'estate del 2021, proveniente dal Le Havre, Coulibaly è il classico jolly di difesa che dove lo metti sta bene. Al richiamo del Parma non ha saputo resistere, benchè più di una squadra di Ligue 1 gli avesse messo gli occhi addosso, lui che in Francia ha giocato sempre e soltanto in Ligue 2 con la maglia del club dove è nato e cresciuto sia calcisticamente, sia come persona. "Quando arrivò la chiamata del Parma sapevo che sarebbe stata la soluzione più adatta alle mie esigenze", racconta ancora oggi Woyo.



Il modello è Cancelo "Anche se il mio modello rimane Cancelo, che può giocare su entrambi i lati della difesa", spiega Woyo che, nasce terzino destro, ma che all'occorrenza può fare anche il laterale a sinistra, riuscendo a usare bene entrambi i piedi. Una risorsa in più per Pecchia in vista di un rush di fine stagione che si preannuncia denso di significati, e che vedrà i gialloblù impegnati ora due volte consecutivamente in trasferta a Cittadella e Modena, con in palio punti pesanti per garantirsi un piazzamento tra le magnifiche 6 che si giocheranno l'ultimo posto per salire in Serie A. E se così fosse, anche per Coulibaly sarebbe un'altra prima volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA