Modena-Parma, conferenza Pecchia: "Rosa al completo". E la classifica...

Il Parma per continuare a restare nelle zone alte dei playoff, il Modena per provare ad avvicinarsi. L'anticipo della Serie B del venerdì regala il derby emiliano. All'andata fu apoteosi per Tesser e i suoi ragazzi vittoriosi al Tardini per 2 a 1, ma ora il momento delle due squadre è diverso. Pecchia sta trovando un po' di continuità con i due successi contro Palermo e, ultimo, con il Cittadella al Tombolato . Alla vigilia della partita ha parlato proprio l'allenatore dei crociati.

Modena-Parma, le parole di Pecchia

Fabio Pecchia ha analizzato la prossima sfida contro il Modena: "Ad ora stanno tutti bene, nessun assente: Adrian rientra dopo la squalifica, quindi saranno tutti disponibili. Ci adattiamo all'avversario? Ogni calciatore che scende in campo ha delle caratteristiche, ma alla fine la squadra ha un'unica identità: creare una mentalità non vuol dire solo giocare bene e vincere una partita, ma anche preparare subito la sfida successiva con la voglia di ottenere i 3 punti. Cobbaut lo abbiamo perso troppo presto, ad inizio stagione, sono felice che sia disponibile e di come si sta inserendo: sta lavorando nella maniera giusta. Le ultime due vittorie ci hanno dato 6 punti importanti, ma il focus deve essere subito sulla gara successiva. Il Modena è una squadra esperta, che gioca con grande qualità: sa palleggiare ma anche andare in verticale, ed è forte di un gruppo nato l'anno scorso. Hanno tanti calciatori esperti che sanno come gestire le partite. Le altre squadre vanno piano? Dobbiamo innanzitutto pensare a noi stessi, vedremo alle altre solo il 19 maggio".