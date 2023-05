Parma, un punto di penalità e ammenda per Krause: la nuova classifica

Non solo la Reggina, ma anche gli emiliani sono stati sanzionati per i pagamenti in ritardo dell'IRPEF del mese di febbraio

04 . 05 . 2023 20:15 2 min parmaPenalizzazioneClassifica

© LAPRESSE

