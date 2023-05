Diretta Parma-Brescia ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Parma e Brescia chiuderanno la 36a giornata del campionato di Serie B. Una sfida importante per entrambe le squadre che rincorrono obiettivi diversi. La formazione di Pecchia, dopo il punto di penalizzazione per i pagamenti in ritardo dell'IRPEF, vuole dare continuità all'ottimo periodo di cinque gare senza sconfitta e trovare la certezza di partecipare ai playoff. Cagliari e SudTirol hanno vinto le rispettive partite e i gialloblù devono rispondere. Dall'altra parte, però, ci sono le rondinelle guidate da qualche giornata da Gastaldello. La cura dell'ex difensore è stata determinante per uscire dall'ultima posizione e ora a caccia di punti per la salvezza. Insomma c'è tutto per vedere al Tardini una bellissima gara tra le due squadre.