Il Parma può vincere i playoff

TORINO - Con la vittoria di domenica scorsa in casa sul Brescia, il Parma ha conquistato la certezza di disputare i playoff. Ora la squadra di Pecchia cercherà di chiudere il campionato al miglior piazzamento possibile, mettendo nel mirino il 4° posto oggi occupato dalla rivelazione Sudtirol. Sabato il Parma giocherà il derby regionale in casa della disperata Spal e poi, il venerdì successivo, chiuderà la stagione al Tardini col Venezia, una delle squadre più in forma di questo finale di stagione che, dopo aver navigato nella parte bassa della classifica per quasi tutta l’annata, ora può mettere nel mirino un piazzamento ai playoff. Insomma, il calendario non è dei più agevoli ma se i Pecchia’s boys dovessero fare 6 punti e il Sudtirol perdesse qualche colpo, ecco che potrebbe arrivare in extremis il 4° posto finale, ambito anche dal Cagliari, come il Parma a -3 dal Sudtirol. Comunque vada, è abbastanza positiva la stagione degli emiliani. Certo, la scorsa estate il Parma era considerata la terza forza della B dietro a Genoa e Cagliari e dunque sarebbe stato lecito attendersi qualcosina in più. Ma solo apparentemente: non va dimenticato che Pecchia ha dovuto spalare le macerie di due stagioni fallimentari, prima la retrocessione dalla A, poi il deludente 12° posto della passata annata, quando il Parma era considerato la prima forza della B ma che sul campo mai lottò per la A e nemmeno per un piazzamento playoff. In confronto agli ultimi due anni dunque, questa è una stagione da leccarsi i baffi, nonostante i troppi alti e bassi. Perché in questa annata è mancata quella continuità che il Parma ha trovato solo in questo finale di campionato (è in serie positiva da sei partite, con un solo ko nelle ultime nove uscite), numeri che potrebbero porre gli emiliani come la favorita per la promozione ai playoff. Anche se per gli scommettitori avrebbero più possibilità il Bari (pagato a 2.75, ormai sicuro del 3° posto che offre molti vantaggi ai playoff) ma anche lo stesso Cagliari (quotato a 3, contro il 3.15 degli emiliani). Potrebbe avere un peso, alla fine, quel -1 in classifica rimediato dal club di Krause la scorsa settimana a causa di un pasticcio nei pagamenti dell’Irpef. Cambia nulla, faceva notare qualcuno con un po’ di superficialità. Ma lo si vedrà solo la sera del 19 maggio, dopo l’ultima giornata, se quel punto in meno avrà pesato. Perché chiudere al 4° posto vuol dire saltare il turno preliminare ai playoff e garantirsi di giocare in casa la semifinale di ritorno. Resta il fatto che il Parma dispone di un potenziale veramente notevole con tanti giovani prospetti di valore internazionale. La vittoria sul Brescia ha portato la firma del polacco Adrian Benedyczak, autore di una doppietta nei primi 17’: classe 2000, già la scorsa estate aveva offerte dalla A ma il Parma non le ritenne congrue. Ora il ragazzo appare in rampa di lancio, 9 gol in stagione (di cui uno in Coppa Italia) e l’aria di poter essere l’uomo in più ai prossimi playoff. Più in generale, il valore della rosa emiliana è fra i più alti della B, con tanti prospetti che hanno parecchi estimatori. Per capire quanto sia pregiata la gioielleria Parma, basta ricordare che a gennaio è stato ceduto ai turchi del Fenerbahce per circa 7 milioni il terzino sinistro Jayden Oosterwolde, classe 2001 che solo un anno prima il Parma aveva prelevato dagli olandesi del Twente per un milione, è stata la più cospicua plusvalenza fatta a gennaio da un club di B. Poi però, ai playoff, potrebbero avere un peso non trascurabile anche i tre grandi pretoriani dello spogliatoio di Pecchia: l’infinito Buffon, assieme ai navigati Ansaldi e Vazquez (autore di una stagione straordinaria), possono dare l’esempio giusto ai tanti talentuosi ragazzi terribili che formano il Parma.