Cagliari-Parma, Pecchia guarda al ritorno: “Voglio una squadra rabbiosa”

CAGLIARI - Serata amara quella del Parma di Fabio Pecchia sul campo del Cagliari, avanti 2-0 all'intervallo poi sconfitto 3-2 all'89'. L'allenatore dei gialloblù ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport: "La spinta dei tifosi si è fatta sentire e poi loro l'hanno ribaltata con merito - aggiunge - Nulla da dire ai ragazzi, devono essere soddisfatti della prestazione e ci deve essere quella rabbia perché siamo lì, dobbiamo fare la partita fa qualche giorno. C'è poco da aggiungere, squadra rabbiosa e tutta proiettata a sabato. Noi siamo questi, vogliamo giocare, arrivare in porta e concludere con la via del gioco perché sappiamo fare questo e anche bene, anche oggi gol di qualità. Non abbiamo sofferto, non ricordo interventi di Gigi nel primo tempo poi chiaro che ci sono state quelle situazione. Abbiamo una sola strada, vincere, e lo dobbiamo fare come sappiamo".