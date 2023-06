Parma-Cagliari, Pecchia: "La città deve essere orgogliosa di questi ragazzi"

PARMA - L'allenatore del Parma , Fabio Pecchia , ha commentato in conferenza stampa il pari contro il Cagliari che ha di fatto eliminato gli emiliani dai playoff di Serie B . Il tecnico crociato ha dichiarato: "Voglio parlare dei miei ragazzi, sono orgoglioso di loro. La città deve essere orgogliosa di questo gruppo. Tutti avremmo voluto un esito diverso, ma il percorso di quest'anno è stato straordinario. Vedere il Tardini così è stato bellissimo, un clima di affetto e partecipazione. Abbiamo giocato fino all'ultimo contro una squadra forte. 180 minuti giocati con personalità e voglia di fare, anche nei momenti in cui dovevamo soffrire. La situazione di Bonny crea grande dispiacere, ha strozzato in gola l'urlo. Dall'altra parte c'era una squadra che poteva gestire il vantaggio, ma nel secondo tempo non hanno tenuto il nostro ritmo. Un pizzico di buonasorte in più avrebbe aiutato, tra Bonny e Zanimacchia. C'è grande dispiacere e amarezza".

Pecchia e il suo futuro a Parma

Il tecnico crociato ha parlato anche del suo futuro al Parma: "Se non mi caccia il presidente io credo che sarò qui". Poi sui tifosi del Parma aggiunge: "Questo è uno spot per il calcio. Credo che vada bene per tutto il mondo calcistico questo messaggio. E' stata una gran bella cosa, tutto, dall'inizio alla fine. Poi brucia l'aspetto sportivo e ce lo porteremo dietro. Ma questo deve essere uno stimolo. Come si riparte? Ora c'è voglia di stare a casa con la famiglia. Brucia tanto, ma poi si trovano le energie per ripartire. C'è un club forte, una struttura in grado di ripartire con entusiasmo. C'è amarezza, delusione, ma si può costruire un percorso importante. La città di Parma deve essere orgogliosa".