Buffon, sogno infranto: in lacrime sotto la curva

PARMA - Lacrime amare per Gigi Buffon . L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana aveva sperato di realizzare un sogno con il Parma e tornare in Serie A, ma il Cagliari di Claudio Ranieri ha rovinato i suoi programmi nella semifinale dei playoff di Serie B. Dopo il 3-2 subito in rimonta nel match d'andata, al ritorno i ducali non sono riusciti a sbloccare il risultato al Tardini, venendo così eliminati e lasciando ai sardi l'accesso alla finale contro il Bari , che determinerà quale squadra, insieme a Frosinone e Genoa, verrà promossa nella massima serie.

Buffon in lacrime

Il 45enne estremo difensore non è sceso in campo a causa di un problema muscolare riscontrato nella partita di andata, ma ha supportato i suoi compagni di squadra dal bordo campo, fornendo indicazioni quasi come un vice allenatore per Fabio Pecchia. Buffon, che ha ancora un anno di contratto con il Parma, è crollato emotivamente al triplice fischio e si è lasciato andare a un pianto disperato quando è andato sotto la curva insieme al resto dei compagni. Nonostante questi abbiano tentato di consolarlo, l'ex bianconero ha smesso di piangere solo nel momento in cui si è diretto verso gli spogliatoi. Aveva sognato un finale diverso, ci potrà provare di nuovo il prossimo anno.