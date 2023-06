Il Mudo Vazquez: ciao Parma, torna a Palermo?

TORINO - Dove giocherà il “Mudo” Vazquez nella prossima stagione? Al momento, non è semplice prevederlo. L’italo-argentino viene da due stagioni eccellenti nel Parma. Ha compiuto 34 anni il 22 febbraio ma in campo ne dimostra meno, in B è uno dei giocatori più belli da vedersi. Nelle due annate per gli emiliani, ha messo insieme numeri notevoli. Nel 2021/22, nonostante la stagione deludente del Parma chiusa al 12° posto, il Mudo era stato fra i pochi a salvarsi sempre, parlano i numeri: stagione da 34 gare, 14 gol e 4 assist. Nel campionato appena concluso, tutto il Parma è cresciuto fino a giungere in semifinale playoff. E Vazquez ha svolto un ruolo diverso, più al servizio della squadra. Partito come al solito trequartista ha finito per fare le veci del centravanti, giocando prevalentemente da falso nueve per ovviare al grosso problema che aveva la squadra Fabio Pecchia: l’assenza di un vero bomber di ruolo, da doppia cifra, senza il quale gli emiliani mai hanno lottato per la A diretta. Non solo. Quando serviva, vista la sua eccezionale duttilità, il Mudo ha fatto anche il mediano. Alla fine, ha chiuso con 36 gare, 11 gol e 6 assist. Dunque, in due anni di Parma, il Mudo ha messo insieme 25 gol e 10 assist, numeri davvero impressionanti. Però, un elemento così prezioso probabilmente si separerà dal club emiliano di Krause. Il contratto con cui è legato al Parma va in scadenza a fine mese. Dalla società non giungono grandi segnali di rinnovo. Dunque Vazquez, a cui non dispiacerebbe restare, sta facendo le sue valutazioni. E un’ipotesi suggestiva prende corpo in queste ore: il suo ritorno al Palermo, il club che lo prelevò in Argentina nel gennaio 2012, per il quale giocò fino al 2016 (con una parentesi al Rayo Vallecano), prima di andare a vivere un’esperienza importante nella Liga, al Valencia, chiusa nel 2021. E a Palermo si pensa seriamente a lui. Per la prossima stagione la proprietà del Football City Group intende allestire una squadra che possa puntare alla A diretta, dopo aver mancato i playoff a maggio. Ci sarà ancora Eugenio Corini in panchina: la piazza non stravede per lui, il modo con cui i rosanero hanno mancato il piazzamento playoff ha lasciato l’amaro in bocca ma il City Group fin da subito aveva deciso di dare al tecnico un biennio di tempo. E per la prossima annata gli si vuole mettere a disposizione un organico che possa primeggiare. In tal senso, la prima mossa è stata quella di prolungare fino al 2027 il contratto di bomber Brunori, 17 reti in stagione. Immaginarsi un Mudo Vazquez pronto a innescarlo, fa sognare Palermo. Ma attenzione: le ultime due annate di Vazquez hanno stupito tutti, non è semplice trovare in B un giocatore così incisivo alla sua età, che porta anche un bagaglio unico di esperienza. Dunque possono spuntare altre sostanziose offerte, perché il Mudo può far comodo a molti e non solo in Italia. E c’è anche l’ipotesi Belgrano, cioè il ritorno del Mudo al suo club d’origine.