Buffon si ritira? Il contratto con il Parma e il ruolo futuro: cosa sappiamo

Per ora è solo un’ipotesi, però a Parma gira con una certa insistenza: Gigi Buffon, legato agli emiliani fino al 2024, potrebbe anticipare di un anno il ritiro dal calcio giocato . E trasfomare il contratto in essere da giocatore a dirigente. In un certo senso, Gigi è come se lo fosse già una specie di dirigente del Parma per il ruolo da leader e gran consigliere che svolge per il club. E poi in questa stagione gli acciacchi dei 45 anni si sono fatti sentire, di fatto Buffon è andato in campo solo per metà stagione (19 presenze) .

Lui stesso poi, in un’intervista rilasciata durante uno degli ultimi infortuni, non aveva escluso il ritiro anticipato se i problemi fisici continueranno a farsi sentire. Di sicuro al momento Buffon non ha comunicato nulla in tal senso alla società, è in ferie e starebbe riflettendo su cosa fare, il Parma riprenderà fra una ventina di giorni. E’ una situazione che va tenuta d’occhio.

Serie B e mercato

Panchina Pisa, continua il casting: in pole ci sarebbe sempre Aquilani, pronto al grande passo dopo i successi nelle giovanili della Fiorentina. Ma nelle ultime ore la pista Alvini starebbe prendendo sempre più corpo, a Knaster l’ultima parola. Palermo: piace Mattia Maita, 28 anni, mezz’ala rivelazione nel Bari, dopo una vita spesa in C. Il Catanzaro fa un pensierino al terzino sinistro a Gianluca Di Chiara, 29 anni, 33 partite e 3 assist nell’ultima stagione alla Reggina. L’Ascoli lavora per il ritorno del centrocampista-trequartista Fabio Maistro, 25 anni, retrocesso in C con la Spal. Nonostante ciò, stagione dai numeri discreti per lui (34 gare, 5 gol e 2 assist), in B ha mercato e l’Ascoli resta la piazza dove ha messo in mostra le cose migliori. Feralpisalò: in attesa di chiudere per Da Cruz, piace il terzino Gabriele Ferrarini, 23 anni, proprietà Fiorentina, nel 2022/23 fra Monza e Modena. Reggiana: ha rescisso il terzino sinistro Cristian Cauz, 26 anni, ora può accordarsi con il Modena, dopo una stagione in C con 27 gare e 2 gol. Reggiana che bussa al Genoa per il difensore Alessandro Mercandalli, 21 anni, era in C al Pontedera (27 gare, 1 gol). Il Bari, dopo Caprile, potrebbe lanciare un altro giovane portiere: Pietro Paparella, classe 2004, sta facendo faville in Eccellenza, all’Agropoli, ed è seguito in A da Empoli e Cagliari.

La nuova Sampdoria con Legrottaglie

Sampdoria, Legrottaglie sarà direttore tecnico e uomo di fiducia di Radrizzani, per la gestione della squadra sul campo. Per il ds invece, si sceglie fra Fusco e Chiellini (con Paratici sotto traccia). Tra gli allenatori anche Grosso oltre a Baroni, Pirlo, Inzaghi. Oggi assemblea degli azionisti per approvare bilancio, cambierà probabilmente il cda (se l’assemblea non va deserta).