Il Parma riparte da Pecchia: ufficiale il rinnovo

Un campionato con alti e bassi, culminato con l'eliminazione ai playoff, ma la voglia di ripartire insieme. Il Parma ha ufficializzato il rinnovo di contrato del tecnico Fabio Pecchia. L'allenatore ha prolungato il proprio accordo con il club emiliano per altre due stagioni, quindi fino al 30 giugno del 2025, con la voglia di riprovare ad ottenere la tanto desiderata promozione in Serie A dopo il ko in post season contro il Cagliari.

Pecchia rinnova col Parma, è ufficiale

Questa la nota con cui il Parma ha comunicato il rinnovo del proprio tecnico: "Parma Calcio è lieto di annunciare l’estensione del contratto del nostro allenatore Fabio Pecchia che avrà una nuova scadenza al 30 giugno 2025. Una storia da scrivere insieme per continuare a rafforzare i risultati ottenuti sul campo".

Soddisfazione nelle parole dell’allenatore crociato Fabio Pecchia: "Sono felice e gratificato di poter contribuire ad arricchire la storia di un Club glorioso, in un cammino che vede coinvolto il lavoro di tutti. Questa prosecuzione rientra nella logica di una visione congiunta, competitiva e sfidante per tutto l’ambiente".

Queste invece le parole del Managing Director Sport, Roel Vaeyens: "La passata stagione, Fabio e il suo staff sono riusciti a ottenere risultati positivi con la squadra, raggiungendo la qualificazione alle semifinali dei playoff. Durante i nostri incontri di fine stagione, abbiamo discusso insieme a Fabio e al Presidente su come vogliamo affrontare il prossimo campionato per fare meglio e realizzare le ambizioni del Club. E’ stato chiaro fin dall’inizio che volevamo continuare la nostra collaborazione, che ha portato anche a questa estensione del contratto. Siamo felici che Fabio creda nella filosofia del Parma Calcio, auguriamo a lui e alla squadra tutto il meglio per la prossima stagione".