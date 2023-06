Parma: con Pecchia si può pianificare la A

TORINO - Nei giorni scorsi, la tifoseria del Parma è stata in ansia. L’allenatore Fabio Pecchia, stava nicchiando sulla possibilità di prolungare il contratto. Acqua passata, l’ex vice di Benitez ha poi trovato l’accordo per legarsi al club di Krause fino al 2025. E così ora si può pianificare una stagione che riporti i crociati in quella Serie A lasciata nel 2021. Evidentemente, a Pecchia sono state date rassicurazioni sullo spessore di una rosa che sarà competitiva, da campionato di vertice, cioé che possa fare l’ultimo salto di qualità, ciò che manca rispetto alla stagione appena conclusa, terminata al 4° posto in campionato e in semifinale playoff (ko col Cagliari). I valori del Parma sono innegabili, basti dire che con Frosinone e Genoa, le due squadre salite direttamente in A, gli emiliani hanno fatto 10 punti su 12. Ma per tornare a primeggiare, mancano sostanzialmente due cose: la continuità di risultati, nella passata stagione trovata solo negli ultimi due mesi, prima si alternavano prove superbe a cadute preoccupanti. Ma serve anche un centravanti di ruolo. Pecchia, non disponendo di uno affidabile, è dovuto ricorrere, per gran parte della stagione, al Mudo Vazquez schierato come falso nueve. Fra l’altro, l’italo-argentino va in scadenza a fine mese e lascerà il Parma dopo 25 gol in due stagioni, non sarà semplice rimpiazzare uno come lui, in B unico per duttilità e personalità. In difesa invece, potrebbe arrivare il difensore Luca Ravanelli, reduce da due promozioni in A di fila con Cremonese e Frosinone, rientrato in grigiorosso. Con la Cremonese c’è in ballo anche Zanimacchia, pupillo di Pecchia, si lavora perché possa restare a Parma. Ma un prospetto da Parma sembra essere il difensore polacco Peda che difficilmente seguirà la Spal in C. E il reparto gioielli? Bernabé, Benedyczak, Sohm, sono richiesti, hanno un mercato anche internazionale. Ma se Pecchia ha accettato di prolungare il contratto, vuol dire che sulle loro cessioni ha avuto rassicurazioni, non ci saranno smobilitazioni e chi partirà sarà debitamente sostituito. Però ci sono anche due nodi da sciogliere. Buffon andrà avanti? Gigi è sotto contratto fino al 2024, quando compirà 46 anni, tuttavia da qualche settimana a Parma si rincorrono voci di ritiro anticipato. E poi c’è il nodo Inglese, colui che potrebbe essere il centravanti di ruolo ma nell’ultima annata lo è stato solo a inizio stagione, quando segnava con una certa regolarità, salvo poi bloccarsi. Inglese percepisce ancora un ingaggio da Serie A che pesa oltremisura sulle casse societarie, anche in rapporto al suo utilizzo. Così si potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto che va in scadenza nel 2024. E da ciò trovare le risorse per arrivare a un vero bomber di categoria. Ci fosse stato già nell’ultima stagione, per il Parma poteva essere tutta un altra storia.