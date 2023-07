Parma, Vazquez e il saluto amaro: "La società ha scelto altro"

Dopo due stagioni Franco Vazquez non è più un giocatore del Parma . Niente rinnovo del contratto, nessuna telefonata e una chiusura amara quanto inaspettata. La società ha scelto di non proporre un prolungamento all'argentino che, con grande amarezza, deve ora guardarsi attorno per iniziare una nuova avventura .

'El Mudo' chiude la sua esperienza al Tardini dopo due ottime stagioni in cui dà tutto quello che poteva dare: gol, assist e giocate. Numeri da grande campione con 25 gol e 10 assist per trascinare il Parma fino ai playoff per giocarsi la promozione in Serie B. L'addio con le lacrime agli occhi per un obiettivo non centrato, ma con la consapevolezza di aver combattuto fino all'ultimo minuto. "La società ha fatto un'altra scelta" così cala il sipario di Vazquez al Tardini e lo stesso argentina saluta con un messaggio sui social.

Parma, il messaggio di Vazquez

Il messaggio di Franco Vazquez per salutare città, tifosi e squadra dopo il mancato rinnovo di contratto: "Non volevo che la mia ultima immagine con la maglia dal Parma fosse con lacrime negli occhi per non aver raggiunto il obbiettivo che questa citta e i tifosi meritano, ma purtroppo la società ha fatto un’altra scelta. Me ne vado tranquillo sapendo che in questi due anni ho dato tutto me stesso. Voglio ringraziarvi tutti, io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Questa città rimarrà sempre nel nostro cuore perché è qui che è nato mio figlio. Vi auguro il meglio per il futuro e spero di rivedervi presto. Un abbraccio grande e forza Parma".