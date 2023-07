Buffon, ritiro e futuro possibile tra Parma e Juve: cosa può succedere

Il più grande portiere di tutti i tempi ha scelto di smettere. Per chi, con decisioni di un milionesimo di secondo, ha cambiato la storia, buttandosi a destra o a sinistra, quella di uscire dai pali per l’ultima volta è stata la più sofferta. E, vale la pena sottolinearlo, non ancora ufficiale, perché Gianluigi Buffon, in arte Gigi, sono più le volte che ha spiazzato che quelle in cui si è fatto spiazzare e cambiare idea è del tutto lecito.