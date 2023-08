Buffon, ritiro ufficiale: "Finisce qua. Mi hai dato e ti ho dato tutto"

Ha vinto la Ligue 1 e la Supercoppa di Francia nel 2019 con il PSG ; una Coppa Italia , una Supercoppa Italiana e un Coppa Uefa con il Parma . Tra i riconoscimenti personali va ricordato, in particolare, che Buffon è stato eletto calciatore europeo dell'anno nel 2003 e giocatore dell'anno in Italia nel 2017.

Carica di trofei di squadra e individuali la sua bacheca: la Coppa del Mondo alzata al cielo di Berlino nel 2006 è l'apice della sua leggendaria esperienza tra i pali. Buffon ha vinto dieci scudetti , cinque Coppe Italia , sei Supercoppe Italiane e ha conquistato una promozione in Serie A con la Juventus . Si è laureato campione d'europa Under 21 nel 1996 sotto la guida del ct Cesare Maldini .

Il sipario cala con uno score mostruoso: 975 partite giocate con le maglie di Parma , Juventus e Paris Saint Germain , 429 clean sheet, 87.247 minuti totalizzati. In Nazionale , Buffon ha vestito le maglie dell' Italia Under 16, 17, 18, 21, 23 e, ovviamente, della Nazionale maggiore con cui è seco in campo 176 volte .

Buffon si ritira: il messaggio sui social

Un video toccante, che ripercorre i momenti indimenticabili dai 18 ai 45 anni di una vita vissuta per il calcio, e una didascalia emozionante. Buffon si è congedato così: "È tutto gente! Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. L'abbiamo fatto insieme". La colonna sonora: "Viva la vida" dei Coldplay. La pioggia di messaggi dei suoi ex compagni di squadra era iniziata già da ore. Immediata la nota della Juventus per ringraziarlo di tutto, ma non solo.