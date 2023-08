Pecchia, conferenza Parma-FeralpiSalò: “Favoriti? Tutti mettono becco”

I ducali nel precampionato hanno dato buone sensazioni, soprattutto dopo la vittoria in amichevole contro il Sassuolo e nel primo turno di Coppa Italia contro il Bari, sconfitto con un netto 3-0 al San Nicola. Pecchia ha presentato la sfida nella classica conferenza stampa alla vigilia del primo match della prossima stagione cadetta.

Parma-FeralpiSalò, le dichiarazioni di Pecchia

“La squadra deve, come tutti, ripartire in campionato e conoscere nuove dinamiche. Il nostro modo di essere deve essere lo stesso. Cosa succederà sul campo, come diceva una canzone, lo scopriremo solo vivendo. E su ?olak non è cambiato nulla rispetto a Bari, l’atteggiamento deve essere prudente. Lui sta bene, lavora con la squadra, però credo che non sia il caso di rischiare. La fiducia dei 7.000 abbonati? Ci auguriamo tutti di tornare al Tardini come quello visto nell’ultima gara, qualcosa di straordinario e fantastico. E questo lo possiamo fare solo noi. Facendo risultato, giocando un calcio che appassioni la gente. Un passo è stato fatto perché settemila è una bella cifra, quindi abbiamo la voglia di non deludere nessuno. E di giocarci le nostre carte. La nostra casa deve essere ancora più forte e stimolante per tutti, c’è la voglia di ripartire“.