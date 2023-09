Pecchia, conferenza Parma-Reggiana: "Partita speciale ma a noi non cambia"

Tre partite e altrettante vittorie per il Parma di Pecchia in questo avvio di stagione di Serie B. La formazione emiliana ha iniziato con l'acceleratore superando FeralpiSalò, Cittadella e in ultimo il Pisa con un gol di Colak in pieno recupero. Una dimostrazione di forza importante per i gialloblù che hanno dimostrato, almeno in queste prime uscite, di aver raggiunto la maturità giusta per competere ai vertici del campionato cadetto .

Il merito di questo lavoro è stato ed è di Fabio Pecchia, convinto a giugno a restare al timone del club per non disperdere quanto seminato nella scorsa stagione. Ora l'ultimo test prima della sosta con il derby più sentito di tutta la Via Emilia, ovvero quello contro la Reggiana. A tal proposito ha parlato in conferenza proprio l'allenatore gialloblù.

Parma-Reggiana, conferenza Pecchia

Fabio Pecchia ha parlato alla vigilia della sfida contro la Reggiana: "Sarà una partita speciale per la città, ma per noi in campo non cambia. Dovremo fare le stesse cose di sempre contro una squadra che si difende bene e ha uno stile di gioco rodato nonostante i tanti cambi fatti. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con qualità perché possiamo ancora crescere tanto".

Sul mercato: "Per fortuna chiude alle 20 e al momento stiamo pensando alla partita e basta. A noi interessa la gara e non a quello che succederà fuori. Vogliamo giocarla tutti insieme con i tifosi". Sui dubbi in attacco: "Bonny o Colak? Tutti devono stare nelle migliori condizioni, hanno caratteristiche diverse. Chi starà meglio e mi darà sensazioni giocherà dall'inizio. Interessa l'obiettivo, non chi parte o chi finisce". In chiusura due parole su Bernabé:"Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Per noi è importante che abbia ritrovato la miglior condizione".