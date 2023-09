Parma, nuovo stadio: presentato il progetto definitivo

Un nuovo stadio per il Parma . Il club emiliano ha presentato oggi all’Amministrazione Comunale locale il progetto definitivo per un un impianto sportivo dai più elevati standard internazionali che sorgerà nell’area dell’attuale Tardini .

Nuovo stadio, il comunicato del Parma

Come ha spiegato il Parma attraverso un comunicato ufficiale: "Il deposito odierno parte di un percorso iniziato nel 2021, rappresenta una tappa fondamentale per consegnare alla comunità, alla quale il club è legato da identità e senso di appartenenza, uno stadio contemporaneo, rispettoso della vocazione storica del Tardini, sostenibile e inclusivo. Il Club coglie l’occasione per ringraziare il sindaco e il Comune di Parma, l’Istituto del Credito Sportivo, lo Studio Zoppini Architetti per averne curato l’aspetto architettonico, PwC Italia per la asseverazione, gli studi ADVANT NCTM e Rutigliano per gli aspetti legali". La Serie B è il presente, ma il Parma vuole tornare ad alti livelli e guarda al futuro anche attraverso questo progetto.