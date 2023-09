Pecchia, conferenza Parma-Sampdoria: "Dimostriamo di meritarci la A"

"Dovremo dimostrare sul campo di poterci meritare la Serie A". Fabio Pecchia, come sempre, ha cercato di frenare l'entusiasmo, soprattutto dopo la vittoria per 5 a 0 contro il Catanzaro. "Pensiamo una partita alla volta e ora c'è la Sampdoria", proprio i blucerchiati che non stanno attraversando un buon momento ma "è sempre una squadra competitiva e con giocatori di livello".