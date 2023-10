Pecchia: "Il Parma ha voglia di Serie A: Lecce esame di maturità"

Pecchia presenta Lecce-Parma

Così il tecnico degli emiliani, Fabio Pecchia, ha presentato la gara in conferenza stampa: "A mio avviso nella prima parte del campionato ha fatto molto bene. E’ una squadra molto agile, veloce, con calciatori di qualità ed è molto dinamica. C’è una certa curiosità da parte mia di vedere a che punto siamo, quale è il nostro livello e confrontarsi con una squadra di Serie A. E’ un Lecce dinamico proprio perché ha tanti calciatori così, in grado di attaccare lo spazio ed essere molto verticali con gli esterni. Sanno chiudere e attaccare l’area. Dovremo viverla, spingeremo sull’acceleratore perché è una partita che ci porterà a ritmi alti per le caratteristiche". Sulla Coppa Italia: “Effettivamente in questa competizione, si vedono squadre che mandano in campo calciatori finora meno utilizzati. Per conto nostro, anche l’anno scorso quando siamo andati avanti in coppa oppure quando ci sono partite infrasettimanali di campionato, c'è stata una gestione della rosa, non mi piace chiamarlo turnover. Penso alla partita di Ascoli, molto impegnativa. Ora affrontiamo la Coppa Italia, devo pensare a mettere in campo i migliori calciatori per vincere la partita". La vittoria di Ascoli: "Vincere è sempre complicato e farlo su un campo così impegnativo lo è ancora di più. Ci sono tanti aspetti positivi per una squadra che ha fatto 3 gol fuori casa. Abbiamo commesso anche diversi errori, ma ho visto una certa maturità di gruppo che ha saputo soffrire e poi spingere sull’acceleratore”.

Sulla mentalità vincente: "Lo dico quotidianamente ai ragazzi, siamo degli atleti professionisti e la voglia di competere ci deve essere sempre. Avere quest’animo con adrenalina vera per confrontarsi e giocare più partite possibili. Questo è un obiettivo diverso rispetto a quello che viviamo tutti i giorni ma la voglia di costruire una mentalità vincente, andando su un campo e dimostrare il proprio valore, per confrontarsi e accettare il risultato senza alcun rimorso. E anche questo passaggio può essere un ulteriore esame di maturità". Sulla pressione: "Un aspetto sul quale lavorare per saperlo gestire e vivere. Ti richiede ulteriori energie, ma è bello viverla, perché uno lavora per fare questo. E anche questo è allenamento. Chiedo ancora di più energia, ancora più concentrazione, ancora più voglia di curare ogni dettaglio. Come ho sempre detto il Parma in B è una squadra che vuole essere battuta da chiunque". La condizione del gruppo: "Sta bene, abbiamo lavorato. C’è voglia di giocare, Hernani, dopo l’influenza, è con il gruppo. Ci siamo dentro tutti". In chiusura su D'Aversa: "Grandissimo rispetto per il lavoro che ha fatto, perché vincere due campionati e ottenere due salvezze in A, significa che è un allenatore che rimane nella storia del club e lo dimostrano i fatti. Di lui si può solo che parlare bene, è un confronto bello anche per me per la partita di domani”.