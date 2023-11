Super Man, il talento ritrovato: come è rinato con Pecchia a Parma

Super- Man è diventato il supereroe del Parma di Fabio Pecchia. Proprio come il più conosciuto eroe della Dc Comics, anche il talento rumeno ne condivide in parte la storia. Ragazzo per bene, riservato, con pochi fronzoli ma che in campo ha saputo trasformarsi e diventare un vero pericolo per le difese avversarie. La sua vita, però, non parte da Smallville come quella di Clark Kent , ma dalla Romania e più precisamente da Vladimirescu, suo paese di nascita, salvo poi consacrarsi con la maglia dello Steaua Bucarest . E' a quel punto che la sua vita è cambiata perché le sue gesta in campo gli sono valsi la chiamata dei gialloblù e a convincere l'ex ds Carli ci ha pensato Adrian Mutu , vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito le maglie di Juve, Fiorentina e lo stesso Parma . Un periodo di adattamento, i tanti infortuni e la mancanza di continuità: è stato superato grazie al lavoro di Pecchia , bravo a indirizzare Man e a lavorare su di lui a livello mentale e di ruolo. Dennis è rinato e in questa stagione ha ritrovato la consapevolezza dei tempi migliori, ultimo in ordine cronologico il suo ingresso a Lecce in Coppa Italia ha spaccato la partita : lo zampino sull'autogol di Pongracic e poi il rigore trasformato con freddezza e precisione.

Man, lo Steaua e il Parma: infortuni, mercato e rinascita

Dalla Romania all'Italia le pressioni sono state indubbiamente diverse per il classe '98. A gennaio del 2021 il Parma di Krause ha deciso di investire una cifra importante per portarlo in gialoblù, soprattutto dopo i suoi 17 gol in appena 20 presenze con la maglia dello Steaua Bucarest. Un talento importante nel trovare con continuità la porta avversaria, ma in Emilia non sono subito rose e fiori. Le sue qualità non sono mai state messe in discussione, ma ben presto la Serie A si è rivelata un duro avversario da superare. La retrocessione in Serie B non ha certo agevolato il lavoro così come le voci sul mercato che lo vedevano e lo volevano costantemente lontano dai gialloblù. In passato è stato accostato anche al Manchester City dove però il provino non è andato a buon fine, un aereo di ritorno per la Transilvania prima della telefonata del Parma e quel "prendi lui e vai sul sicuro" sussurato da Mutu, suo allenatore in U21 rumena, all'orecchio di Carli.

Il mercato non l'ha mai interessato perché lui ha sempre preferito la tranquillità di Parma senza dover cercare altro. E' rimasto per riconquistare la città, la squadra e, soprattutto, i tifosi, spesso scontenti del Man visto sul terreno di gioco del Tardini e non. Ha sempre avuto una voglia matta di incidere, ma con la sfortuna a bussargli spesso alla porta. I tanti infortuni muscolari, una sorta di criptonite, ne hanno bloccato la crescita e la continuità. Ma tutto è cambiato con l'arrivo di Pecchia: il tecnico ha saputo cucirgli addosso il ruolo adatto alle sue caratterstische e il lavoro in allenamento e in campo hanno fatto il loro corso. Largo a destra nel reparto offensivo con pochi compiti difensivi e una grande libertà nell'attaccare gli spazi, saltare l'uomo o, ancora, rientrare e liberare il suo mancino. In stagione Man è arrivato già a quota 7 gol (e 2 assist) spalmati tra campionato (5) e Coppa Italia (2), uno in più rispetto all'anno scorso e non siamo ancora arrivati a metà stagione. In pochissime partita ha riconquistato tifosi, società e ora è pronto a trascinare la sua squadra in Serie A. Consapevolezza, carattere e tanta voglia di incidere: Super Man, il supereroe del Parma che è rinato con Pecchia.