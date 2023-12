Parma, 110 anni e non sentirli: Pecchia vuole il regalo col Cosenza

Fabio Pecchia indica la strada al Parma: "La squadra deve giocare a calcio, volersi divertire e avere una propria identità con un atteggiamento positivo e propositivo rispetto a quello che succede in campo". Il tecnico dei ducali ha parlato all'antivigilia del match in casa del Cosenza, che cadrà in un giorno speciale: "Ricorrono i 110 anni di fondazione del club. Quale modo migliore per festeggiare con una gran bella prestazione, condita da una vittoria? Questo è l'obiettivo e lavoriamo in quella direzione, pensando a fare un bel calcio. Le vittorie bisogna meritarsele sul campo".