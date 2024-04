Parma Calcio insieme al Rugby Amatori Le Viole: "I valori condivisi dello sport"

Il Parma Calcio e il Rugby Amatori Le Viole Parma insieme per un'inizitiva importante. Questa nasce dall'unione di due sport diversi, ma che condividono la stessa filosofia e gli stessi valori per quanto riguarda il tema dello sport a livello giovanile, per sensibilizzare bambine e bambini alla pratica dello sport a livello generale. Durante la presentazione dell'evento erano presenti Roel Vaeyens (Managing Director Sport del Parma Calcio) e Michele Carbognani (Presidente del Rugby Le Viole Amatori Parma), accompagnato dal vicepresidente Nicola Simeone e Luca Melli (Coordinatore tecnico del Rugby Amatori Le Viole), oltre a Leandro Chichizola (portiere del Parma) come testimonial d'eccezione. L'iniziativa prevede un programma corposo nel giorno della gara del Tardini tra i Ducali e lo Spezia di sabato 13 aprile .

Carbognani, Melli e Vaeyens: "Lo sport come condivisione"

Luca Melli, Coordinatore tecnico del Rugby Amatori Le Viole, ha spiegato all'interno della presentazione il motivo che li ha spinti a intraprendere questa iniziativa: "Ci siamo posti l'obiettivo di aprire le porte a tutte le attività per i ragazzi perché lo sport è un linguaggio comune. Vogliamo condividere l'attività giovanile e per farlo abbiamo deciso di partire più in alto possibile coinvolgendo il Parma Calcio. Per noi è un buon modo per far crescere gli atleti sotto tutti i punti di vista". A queste si sono aggiunte le parole del Presidente, Michele Carbognani: "Ringraziamo il Parma Calcio per aver accettato di collaborare a questa esperienza, noi siamo qui perché vogliamo far vivere la gioia e l’esperienza ai bambini".

Un'idea appoggiata in pieno da tutta la società Parma che con Roel Vaeyens, Managing Director Sport del club, ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento: "Amicizia, solidarietà, lavorare in gruppo tutti valori che si imparano con lo sport e per i ragazzi è importante mettere insieme più esperienze per migliorare, crescere e apprendere. Tra i due sport esistono differenze però c'è la possibilità di apprendere tanto, per questo ci siamo aperti a questa collaborazione. Inoltre siamo felici di accogliere tanti bambini e le loro famiglie allo stadio sabato". A chiudere l'evento poi ha parlato anche Chichizola, testimonial d'eccezione, perché suo figlio pratica come sport il rugby proprio con gli Amatori Le Viole Parma: "E' l'altra metà dell'educazione e fa molto bene per i giovani, credo sia una parte fondamentale in questo senso far praticare a loro sport a livello generale".