Bernabé rinnova col Parma: comunicato e dettagli

Una firma d'autore, in campo e non solo, perché Adrian Bernabé e il Parma hanno deciso di stringere un accordo contrattuale per altre tre stagioni. Lo spagnolo ha rinnovato il contratto con il club Ducale fino al 2027 ed è una notizia molto importante per lui, i tifosi e la società stessa che si è assicurata le prestazioni del classe 2002 per i prossimi anni. Cresciuto nella Masia del Barcellona, poi ha vissuto qualche anno al Manchester City dove ha avuto l'opportunità di allenarsi agli ordini di Guardiola. A Parma ha trovato l'ambiente ideale per esprimersi e crescere.